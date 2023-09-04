У Сочі стартувала зустріч Ердогана з Путіним: говоритимуть про Україну та «зерновий коридор»

Зустріч у Сочі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув із одноденним робочим візитом у Сочі на запрошення Володимира Путіна.

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Наразі президенти Росії та Туреччини вже розпочали переговори. Головною темою зустрічі стане російсько-українська війна та продовження зернової угоди.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Реджеп Таїп Ердоган може запропонувати взяти на себе роль посередника під час переговорів Москви та Києва.

Під час виступу на пресконференції перед стартом зустрічі, Ердоган зазначив, що Туреччина і РФ зараз перебувають в зовсім іншому періоді відносин:

«Особливо в такий період, коли війна між Росією та Україною досягла апогею, той факт, що ви зробили це запрошення, зробив мене і мою делегацію щасливими».

Лідер Туреччини підтвердив, що під час зустрічі розглядатиметься питання відновлення Чорноморської зернової ініціативи та висловив упевненість у тому, що їм вдасться досягти певного прогресу:

«Я вважаю, що меседж, який буде переданий світові на пресконференції після нашої зустрічі, буде дуже важливим, особливо крок назустріч слаборозвиненим африканським країнам».

Сам Путін зазначив, що розуміє, що Ердоган хоче поговорити про «українську кризу» та сказав, що нібито відкритий для переговорів:

«Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про зернову угоду. Ми відкриті для переговорів із цього питання«.