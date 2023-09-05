МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Вперше з початку великої війни Вірменія відправила гумдопомогу Україні?

Про те, що Вірменія вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, передала гуманітарну допомогу Україні пише вірменська служба «Радіо свобода».

Опубліковано:

1 хв
Прапори Вірменії та України
Прапори Вірменії та України © UNN
Автор: Юлія Хижняк
Реклама

Таку інформацію публікують, покликаючись на власні джерела. Хоча, про яку саме допомогу йдеться, якій її обсяги та яка саме організація її направила, не повідомляють. 

«Завтра в Києві стартує "Третій саміт перших леді та джентльменів", в якому, за даними джерел "Азатутян", також візьме участь дружина прем'єр-міністра Вірменії, яка особисто доставить допомогу», — йдеться у матеріалі. 

Анна Акопян Дружина прем'єра Вірменії
Анна Акопян Дружина прем'єра Вірменії © Armenia Today

Імена деяких перших леді та джентльменів, які візьмуть участь у саміті уже опубліковані на офіційних сторінках саміту в соцмережах, але імені дружини прем'єр-міністра Вірменії Анни Акопян в цьому списку поки немає.

Міністерство закордонних справ та уряд Вірменії поки офіційно не прокоментували цю інформацію.

Завантажити додаток

Поділитися :
Читайте також про таке: