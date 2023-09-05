Вперше з початку великої війни Вірменія відправила гумдопомогу Україні?
Про те, що Вірменія вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, передала гуманітарну допомогу Україні пише вірменська служба «Радіо свобода».
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Таку інформацію публікують, покликаючись на власні джерела. Хоча, про яку саме допомогу йдеться, якій її обсяги та яка саме організація її направила, не повідомляють.
«Завтра в Києві стартує "Третій саміт перших леді та джентльменів", в якому, за даними джерел "Азатутян", також візьме участь дружина прем'єр-міністра Вірменії, яка особисто доставить допомогу», — йдеться у матеріалі.
Імена деяких перших леді та джентльменів, які візьмуть участь у саміті уже опубліковані на офіційних сторінках саміту в соцмережах, але імені дружини прем'єр-міністра Вірменії Анни Акопян в цьому списку поки немає.
Міністерство закордонних справ та уряд Вірменії поки офіційно не прокоментували цю інформацію.