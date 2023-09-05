Громадян Куби незаконно залучали до війни проти України на боці РФ

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

Зазначають, що вдалося викрити цілу мережу постачання найманців для участі на боці Росії у війні проти України.

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Про це повідомило кубинське Міністерство закордонних справ.

«Міністерство внутрішніх справ виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там і навіть деяких, які проживають на Кубі, до військових сил, які беруть участь у військових операціях в Україні. Подібні спроби нейтралізовано, проти осіб, причетних до цих дій, відкрито кримінальні провадження», — йдеться у заяві на сайті Міністерства.

Російські військові (ілюстративне фото) AP

При цьому, у тексті Куба називає тих, хто поширює інформацію про причетність країни до вербування людей, ворогами та повністю відкидає будь-які звинувачення.

«Куба має тверду і чітку історичну позицію проти найманства, і вона відіграє активну роль в ООН у відмові від вищезгаданої практики, будучи автором кількох ініціатив, схвалених на цьому форумі», — йдеться у тексті.

Крім того наголосили, що Куба не бере участі в російсько-українській війні. А також заявили, що країна буде рішуче діяти проти тих, «хто на національній території бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни».