Застарі для президентства — у США провели опитування щодо Байдена та Трампа

ПРОТИСТОЯННЯ КАНДИДАТІВ

Масштабне опитування серед американців провів Wall Street Journal. Майже дві третини респондентів вважають поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на пост президента вдруге.

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Згідно результатів опитування, 73% відсотки виборці вважають, що поважний вік Джо Байдена робить його невдалим кандидатом у президенти.

Президент США Джо Байден виступає з промовою у Вільнюському університеті, Литва, 12 липня 2023 р. © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

На даному етапі позитивне ставлення до Байдена мають 39% респондентів. У окремому питанні 42% сказали, що задоволені тим, як він виконує свої обов’язки, 57% висловили протилежну думку.

«Виборці в переважній більшості вважають, що президент Байден занадто старий, щоб балотуватися на переобрання, і ставлять йому низькі оцінки за вирішення економічних та інших питань, важливих для їхнього голосування», — йдеться у тексті.

Зазначають також, що дві третини з опитаних прихильників демократичної партії не бажають аби Байден балотувався знову.

«Це на 100% через його вік. Він зробив чудову роботу. Зараз у нього все добре. Але хтось у віці 80 років має високий ризик того, що щось піде не так фізично і психічно», — цитують слова однієї з опитаних, яка у 2020 році голосувала за діючого президента.

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп виступає під час передвиборчої кампанії у штаті Айова. США, 12 серпня 2023 року © Evelyn Hockstein / Reuters

Разом з тим 47% опитаних назвали застарим для президентства Дональда Трампа, який молодший за свого потенційного конкурента на три роки. Але, як президента респонденти Wall Street Journal вважають його на 11% більш успішним ніж Байдена.

Але за деякими особистими характеристиками до Байдена ставляться прихильніше, ніж до Трампа. Близько 48% виборців симпатизують Байдену, а Трампу — лише 31%. Майже 45% вважають Байдена чесним, а Трампа — тільки 38%.