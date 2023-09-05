Лідер військового перевороту у Габоні склав присягу як президент перехідного періоду

Переворот у Габоні

Присягав генерал Бріс Олігі Нгема у понеділок в Лібревілі, тоді ж після офіційної частини він звернувся до нації і пообіцяв «зберегти досягнення демократії» і повернув в ефір французьку пресу.

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Державне телебачення Габону транслювало церемонію і показало атмосферу під час урочистостей: офіцери та офіційні особи аплодували тимчасовому президенту стоячи, натовп радів, а танки стріляли у море.

«Клянусь перед Богом та народом Габона віданно зберігати республіканський лад, поважати та забезпечувати виконання перехідної хартії і закону», — заявив генерал Бріс Олігі Нгема.

Вже найближчими днями, за словами очільника військового перевороту, буде сформовано новий уряд. А наприкінці перехідного періоду має відбутися референдум, на якому жителі Габона голосуватимуть за нову конституцію.

«Народ потребує того, щоб його волевиявлення було гарантоване працюючими інституціями», — сказав Нгема.

Скільки триватиме перехідний період, поки не відомо. Генерал пообіцяв провести вибори і говорив про вільну роботу преси. Як повідомляють кореспонденти RFI у Лібревілі, у країні відновили сигнали для французьких ЗМІ, включно з RFI та France 24.

Нагадаємо, військовий переворот у Габоні відбувся 30 серпня. Тоді військові разом з офіцерами Республіканської гвардії, що підпорядковувались безпосередньо президенту Алі Бонго, заявили про «кінець режиму». І це сталося менше ніж за годину після оголошення результатів президентських виборів, які пройшли 26 серпня.

Путчисти назвали результати виборів фальсифікованими, вони заявили про «безвідповідальне та непередбачуване управління» режимом президента Габона Алі Бонго, який знаходиться при владі з 2009 року. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Загалом же під владою родини Бонго країна знаходилася 55 років.