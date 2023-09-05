Про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном США оголосять наступного тижня

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА

Снаряди зі збідненим ураном, які призначені для більш ефективного знищення танків противника увійдуть до наступного пакета військової допомоги Україні від Сполучених Штатів.

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Про це пише Reuters, покликаючись на слова двох американських чиновників, які поспілкувалися з журналістами на умовах анонімності. Зазначають, що на полі бою ці снаряди будуть відстрілювати із американських танків Abrams, які мають бути доставлені до України найближчими тижнями.

Американський танк Абрамс © Politico / Ланс капрал Менелік Коллінз / Корпус морської піхоти США

За словами одного із джерел Reuters, новий пакет буде коштувати від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що саме до нього увійде. Питання вмісту та вартості досі обговорюються.

Україна вже отримувала снаряди зі збідненим ураном від Великої Британії на початку 2023 року, але від США це буде перше постачання.

«Побічний продукт збагачення урану, збіднений уран, використовується в боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює, пилу і металу», — йдеться у матеріалі.

США використовували такі боєприпаси під час війн у Перській затоці у 1990 та 2003 роках, а також у колишній Югославії у 1999.

Міжнародне агентство з атомної енергії ООН, яке спостерігає за ядерною безпекою, повідомило, дійшло висновку, «що існування залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить небезпеки радіологічної для населення постраждалих регіонів».