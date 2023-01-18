Трагедія у Броварах: хто був на борту гелікоптера

хто загинув

Під час падіння вертольоту загинули усі 9 людей, які летіли на ньому у Харківську область. Серед загиблих: троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів з ДСНС, ще троє – з числа помічників та охорони загиблого міністра внутрішніх справ.

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Денис Монастирський

Денис Монастирський © Національна поліція України

Верховна Рада призначила Монастирського очільником МВС 16 липня 2021 року. На цій посаді він змінив Арсена Авакова. Головна задача, яку ставив Президент Монастирському — реформа МВС.

До призначення міністром був народним обранцем. Політичну діяльність розпочав у 2019 році. Тоді був обраний депутатом від Партії «Слуга народу». З 2019 по 2021 рік був головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Євгеній Єнін

Євгеній Єнін © Національна поліція України

Працював в МВС з 7 вересня 2021 року на посаді першого заступника міністра внутрішніх справ. Його задачею було координувати діяльність цілої низки структур МВС, включно з Національною поліцією.

До призначення у МВС працював в іншому міністерстві — закордонних справ. З вересня 2020 року був заступником глави МЗС Дмитра Кулеби. Єнін курував справи про збитий літак MH17 і рейс МАУ PS752, а також займався юридичним переслідування Росії в міжнародних судах у справах, пов’язаних з агресією проти України.

З 2016 по 2019 роки Єнін був заступником генерального прокурора. Там він займався міжнародним напрямом – співпрацював з правоохоронними органами інших держав для розслідування злочинів проти України.

Юрій Лубкович

Юрій Лубкович © Національна поліція України

З 17 листопада 2021 року Юрій Лубкович був призначений державним секретарем Міністерства внутрішніх справ. До того був радником заступника голови ВР України, керівником Секретаріату голови ВР України, керівником Служби міністра Кабінету міністрів. Обіймав посаду керівника Апарату урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики Секретаріату Кабміну, а також був радником віце-прем'єр-міністра України Секретаріату Кабміну.

З 2011 по 2014 роки працював у Тернопільській обласній державній адміністрації.

Тетяна Шутяк

Тетяна Шутяк © Національна поліція України

Тетяна Шутяк була заступницею керівника Патронатної служби МВС України

Михайло Павлушко

Михайло Павлушко © Національна поліція України

Михайло Павлушко був начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Микола Анацький

Микола Анацький © Національна поліція України

Микола Анацький був провідним інспектором Департаменту комунікації МВС України. До роботи в МВС він служив у батальйоні «Донбас», потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького.

Олександр Василенко

Олександр Василенко © Національна поліція України

Олександр Василенко був командиром повітряного судна –інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах ЕС225LР, ЄС-14.

Костянтин Коваленко

Костянтин Коваленко © Національна поліція України

Костянтин Коваленко був пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах ЕС225LP, ЄС-145.

Іван Касьянов

Іван Касьянов © Національна поліція України

Іван Касьянов був бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту EC225LP, ЄС-145.