Важких постраждалих внаслідок авіатрощі доправлять на лікування за кордон

стан потерпілих

Про це в ефірі нацмарафону сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Йдеться про тих людей, яких із Броварів госпіталізували до київського опікового центру. Частина із них перебуває у важкому стані.

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«Госпіталізовано 24 людини, декому була надана допомога амбулаторно, вони повернулися додому і перебувають під наглядом сімейних лікарів. 15 людей перебуває на госпіталізації. З них 10 потрапило до опікового центру в Києві, з цих 10 — шість дорослих, чотири дитини. Лікарі працюють, щоб стабілізувати їхній стан, і паралельно ми працюємо з батьками, щоб підготувати всі документи і після стабілізації всіх тяжких пацієнтів відправити для лікування за кордон в європейські клініки для подальшого лікування», — наголосив Ляшко.

Він підкреслив: зараз в лікарнях як Броварів, так і Києва достатня кількість медикаментів для людей з опіковими ураженнями, є необхідні компоненти крові.

За останньою інформацією, в авіатрощі у Броварах загинули 14 людей, у тому числі, одна дитина.

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У Броварах оголосили триденну жалобу за загиблими.

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Правоохоронці розглядають три версії авіатрощі — порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.