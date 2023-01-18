Вимога Росії визнати окуповані нею території не сприяє мирному процесу — Блінкен

Можливість миру

Така умова Путіна не може бути виконана, підкреслив держсекретар США..

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Путін заявив про необхідність визнання територій для початку мирного процесу під час нещодавньої розмови з президентом Туреччини Ердоганом, зауважив держсекретар США.

«Він заявив, що поки Україна не визнає те, що він називає новими територіальними реаліями, немає про що домовлятися. Іншими словами, поки Україна не визнає та не прийме той факт, що захоплені росією силоміць території не повернуться, мови не може бути про перемовини. Звісно, це неприйнятно», — сказав Блінкен.

🔻 16 січня Путін та Ердоган провели телефонну розмову: обговорили обмін полоненими та можливості мирного урегулювання

🔻 Блінкен відвідає Китай на початку лютого і обговорить війну в Україні

🔻 1 грудня на саміті НАТО в Бухаресті Держсекретар США пообіцяв продовжувати підтримувати Україну: зокрема, зазначив, що країни НАТО налагодять виробництво зброї у Західній Європі

🔻 На початку вересня Ентоні Блінкен відвідав Київ з неанонсованим візитом: тоді він пообіцяв допомогу Україні від США та ЄС на $2 млрд