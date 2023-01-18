Україна бореться за європейські цінності: Володимир Зеленський виступив на форумі у Давосі

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Свій онлайн-виступ Президент України почав з вшанування хвилиною мовчання загиблих в трагедії в Броварах

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Звертаючись до учасників форуму, Зеленський закликав світову спільноту допомогти Україні якнайшвидше закінчити війну.

«Потрібно, щоб продовжувалася підтримка України, щоб продовжилася поставка відповідної амуніції, яка потрібна для перемоги над ворогом на полі бою»,— піддкреслив він.

Зеленський також зазначив, що Україна стоїть міцно і бореться за європейські цінності.

Він наголосив, що вступ України до НАТО є одним з пріоритетів та гарантій безпеки для України. І хоч Росія усіляко бореться з цим, Україна знаходиться на шляху до Альянсу.

«Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала, і сьогодні це вже не залежить від керівництва. Я вважаю, їхнє керівництво більше не впливає на розвиток РФ, історії та культури», — підкреслив український лідер.

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