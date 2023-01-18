ВСЕСВІТНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ

Партнери України вкотре засвідчили зацікавленість світу та масштабність проєкту на сесії «Відбудова України», повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який долучився онлайн до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Прем'єр-міністр зазначив, що програма відновлення України також стане драйвером не лише для швидкого зростання країни, але й новим поштовхом для європейської економіки.

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«Реалізація проєктів відновлення дасть можливості приватним компаніям на сотні мільярдів доларів. Оборона, АПК, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобуток, ніаршоринг, видобуток і переробка титану й інших корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, що стануть основою для економіки майбутнього в Україні», — наголосив Шмигаль.

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Він додав, що в Україні вже розпочали відновлювати інфраструктуру й житловий фонд на деокупованих територіях.

«Дякую партнерам за допомогу, яку вони надають зараз. Закликав так само об’єднано взяти участь у відновленні України. Заради нашого спільного процвітання», — сказав він.

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Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього року збере рекордну кількість учасників. У Швейцарії зустрінуться близько 2,5 тисяч політиків, бізнесменів та директорів міжнародних компаній, медіа, представників громадянського суспільства з Африки, Азії, Близького Сходу, Європи, Латинської та Північної Америки.

Захід триватиме до 20 січня.

🔻 На форумі в Давосі у травні 2022 року Україна була однією з центральних тем.

🔻17 січня президент Литви Гітанас Науседа на Всесвітньому економічному форумі заявив, що очікує, що липневий саміт НАТО допоможе Україні тісніше інтегруватися в Альянс

🔻17 січня Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі заявила, що ЄС підтримує надання іранській гвардії статусу терористичної групи

🔻17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму закликав ухвалити в ООН резолюції щодо спецтрибунал для РФ

🔻 17 січня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Варшава хоче відправити Києву близько 14 танків Leopard.