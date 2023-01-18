Генсек ООН заявив, що не бачить умов для закінчення війни в Україні

Війна Росії проти України

Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що війна закінчиться, але не «в найближчому майбутньому», повідомляє The Guardian.

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Гутерріш також заявив, що поки що не бачить можливості для серйозних мирних переговорів між Україною та РФ.

«Я справді вважаю, що ми перебуваємо в найгіршій ситуації в моєму житті», — сказав Гутерріш.

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Генсек ООН також зазачив, що під час «Холодної війни» ситуація була легшою, оскільки було два блоки з чіткими правилами ведення бойових дій.

«Конфлікти сьогодні є більш небезпечними, оскільки існує менше механізмів, щоб зупинити їх вихід з-під контролю», — додав Гутерреш.

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🔻 На форумі в Давосі у травні 2022 року Україна була однією з центральних тем.

🔻17 січня президент Литви Гітанас Науседа на Всесвітньому економічному форумі заявив, що очікує, що липневий саміт НАТО допоможе Україні тісніше інтегруватися в Альянс

🔻17 січня Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі заявила, що ЄС підтримує надання іранській гвардії статусу терористичної групи

🔻17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму закликав ухвалити в ООН резолюції щодо спецтрибунал для РФ

🔻 17 січня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Варшава хоче відправити Києву близько 14 танків Leopard.

🔻12 січня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу у Радбезі наголосив, що навіть під час війни країни мають дотримуватися положень міжнародного права, однак Росія їх порушує.

🔻27 грудня У Міністерстві закордонних справ Україні повідомили, що Україна ініціює процес виключення Росії з ООН

🔻7 грудня ООН опублікувала звіт в якому задокументовано 441 вбивство цивільних на півночі України під час російської окупації