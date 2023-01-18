Голова Нацполіції Клименко призначений в.о. міністра внутрішніх справ
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Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Голову Нацполіції Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ.
Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
«Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — заявив Шмигаль.
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Уранці 18 січня у місті Бровари впав гелікоптер ДСНС. На його борту перебували 9 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.