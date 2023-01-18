тимчасовий ОЧІЛЬНИК МВС

Голова Нацполіції Клименко призначений в.о. міністра внутрішніх справ

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Ігор Клименко, т.в.о. міністра внутрішніх справ
Ігор Клименко, т.в.о. міністра внутрішніх справ © Нацполіція
Автор тексту: Наталія Ряба
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Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Голову Нацполіції Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ. 

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Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. 

«Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — заявив Шмигаль.

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Місце падіння гвинтокрила
Місце падіння гвинтокрила © Національна поліція України

Уранці 18 січня у місті Бровари впав гелікоптер ДСНС. На його борту перебували 9 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

У Броварах розбився вертоліт
У Броварах розбився вертоліт © Національна поліція України
За останніми даними ДСНС, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, серед них 1 дитина та всі 9 осіб, які перебували на борту гвинтокрила. 

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