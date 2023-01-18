До кінця тижня США можуть оголосити новий військовий пакет для України

підтримка союзників

Про це радник з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив під час інтерв’ю журналістам CNN.

Реклама Читати продовження

Наразі невідомо, чи увійдуть танки в майбутню допомогу, адже, як заявив Кірбі, він «не хотів би випереджати речі, про які ще не оголосили» офіційно.

► Читайте також: Пентагон профінансує виробництво комплексів NASAMS для України

«Ми продовжимо модифікувати ці пакети, щоби вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не можемо це забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками й партнерами, щоб побачити, чи зможуть вони», – наголосив представник адміністрації президента США.

🔻 20 січня відбудеться восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»)

🔻 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим на полях «Рамштайну.

🔻 6 січня Білий дім оголосив про надання масштабного пакету оборонної допомоги для Києва розміром на понад $3 мільярди.