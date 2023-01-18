До «Леопардової коаліції» приєднається Велика Британія

леопардова коаліція

Польща готова передати України німецькі танки Leopard, але Берлін поки не дає дозволу

Британський міністр оборони Бен Воллес відправиться в Естонію, аби 19 січня взяти участь у зустрічі глав Міноборони Польщі та країн Балтії. Вони спробують востаннє переконати Бундестаг надати танки Leopard Україні.

Реклама Читати продовження

Про це пише The Guardian.

Метою зустрічі в четвер буде «підбадьорення німців», якщо до цього Берлін не ухвалить ще жодного рішення, зазначили у виданні.

На наступний день після естонського з'їзду у німецькому Рамштайні зберуться 50 міністрів оборони, щоб обговорити майбутні поставки зброї в Україну.

► Читайте також: Україна одержить відремонтовані німецькі танки «Леопард» не раніше 2024 року

🔻 17 січня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Варшава хоче відправити Києву близько 14 танків Leopard.

🔻 16 січня стало відомо, що Велика Британія надає рекордний пакет військової допомоги Україні.

🔻 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що окрім Польщі та Фінляндії ще три держави непублічно погодилися про передачу важкої бронетехніки Україні.

🔻 11 січня Польща заявила, що передасть Україні роту танків «Леопард».