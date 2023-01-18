Завтра Францію охопить загальний страйк
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Через протести по всій території країни протягом доби будуть значні перебої у роботі транспорту, повідомляє Reuters.
Залізничники протестуватимуть проти змін до пенсійної системи країни, зокрема, і підвищення пенсійного віку.
«Профспілки закликали працівників до масових страйків та вуличних акцій 19 січня. Натомість уряд пообіцяв наполягати на своєму та попросив робітників не паралізувати країну», - йдеться у матеріалі.
На рейс не вийде частина поїздів: значні перебої можуть виникнути в залізничному сполученні із Швейцарією.
У Парижі зупиняться три гілки метро й частина приміських поїздів.
У другому за завантаженістю аеропорту Франції Орлі буде скасовано кожен п’ятий рейс. Слід очікувати й затримок, пише видання.
До страйку також доєднається більшість вчителів початкових шкіл та співробітників багатьох інших секторів економіки: від банків до важкої промисловості.
🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат
🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.