Завтра Францію охопить загальний страйк

Протести у Франції

Через протести по всій території країни протягом доби будуть значні перебої у роботі транспорту, повідомляє Reuters.

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Залізничники протестуватимуть проти змін до пенсійної системи країни, зокрема, і підвищення пенсійного віку.

«Профспілки закликали працівників до масових страйків та вуличних акцій 19 січня. Натомість уряд пообіцяв наполягати на своєму та попросив робітників не паралізувати країну», - йдеться у матеріалі.

На рейс не вийде частина поїздів: значні перебої можуть виникнути в залізничному сполученні із Швейцарією.

У Парижі зупиняться три гілки метро й частина приміських поїздів.

У другому за завантаженістю аеропорту Франції Орлі буде скасовано кожен п’ятий рейс. Слід очікувати й затримок, пише видання.

До страйку також доєднається більшість вчителів початкових шкіл та співробітників багатьох інших секторів економіки: від банків до важкої промисловості.

🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат

🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.