Захід має надати Україні всю необхідну зброю – Єврокомісія

Постачання зброї і техніки

Військова допомога повинна включати також передові системи.

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Про це пише CNN з покликанням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

За словами чиновниці, Києву потрібна «вся військова техніка», з якою «він може впоратися».

Європрезидентка зазначила, що очікує на ухвалення подібного рішення на зустрічі контактної групи щодо України 20 січня.

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«Я дуже сподіваюся, що Рамштайн здійснить великий рух вперед», – наголосила фон дер Ляєн.

🔻 17 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що ЄС підтримує надання іранській гвардії статусу терористичної групи.

🔻 17 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що «злочини Росії не залишаться безкарними».

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.