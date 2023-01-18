ЗСУ вийшли з Соледару два дні тому – британська розвідка

соледар під контролем вагнерівців

Українські військові на своїх позиціях на передовій біля Соледару Донецької області, Україна, 11 січня 2023 року

Ймовірно, під контроль місто взяли сили ПВК «Вагнера», а українські війська створили нові оборонні рубежі на заході.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Наступ Росії на Соледар в основному складався з вагнерівців і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту – Бахмута.

Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском, зазначають британські розвідники.

► Дивіться також: Життя за 20 км від Соледара: близько ста мешканців виживають завдяки гумдопомозі

«Із початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжують зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста», – повідомляють у британському Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fR17j1ajCd



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0qGka78nEd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023

🔻 17 січня у Генштабі заявили, що РФ не відмовляється від своїх планів повністю захопити Донецьку область.

🔻 17 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що українські підрозділи знаходяться в місті та постійно вражають вогнем війська Росії.

🔻 16 січня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що всього на Бахмутському напрямку відбулися понад 250 обстрілів РФ та 38 бойових зіткнень.