соледар під контролем вагнерівців

ЗСУ вийшли з Соледару два дні тому – британська розвідка

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Українські військові на своїх позиціях на передовій біля Соледару Донецької області, Україна, 11 січня 2023 року
Українські військові на своїх позиціях на передовій біля Соледару Донецької області, Україна, 11 січня 2023 року AP - LIBKOS
Автор тексту: Олександра Стара
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Ймовірно, під контроль місто взяли сили ПВК «Вагнера», а українські війська створили нові оборонні рубежі на заході.

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Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Наступ Росії на Соледар в основному складався з вагнерівців і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту – Бахмута.

Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском, зазначають британські розвідники.

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«Із початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжують зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста», – повідомляють у британському Міноборони.

🔻 17 січня у Генштабі заявили, що РФ не відмовляється від своїх планів повністю захопити Донецьку область.

🔻 17 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що українські підрозділи знаходяться в місті та постійно вражають вогнем війська Росії.

🔻 16 січня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що всього на Бахмутському напрямку відбулися понад 250 обстрілів РФ та 38 бойових зіткнень.

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