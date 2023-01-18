ЗСУ збили російський гелікоптер та експериментальний безпілотник РФ

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Про збиття 18 січня українськими захисниками російської військової авіатехники повідомили у Генштабі ЗСУ.

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«Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР"», — йдеться у повідомлені.

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🔻17 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що основні зусилля російські військові зосереджують на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Також РФ веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

🔻16 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українська армія уразила 1 пункт управління та 6 районів зосередження живої сили та військової техніки росіян

🔻8 січня бійці ЗСУ також знищили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

🔻 21 російську ракету знищила українська ППО протягом 14 січня — Залужний