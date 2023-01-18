Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator

Постачання зброї і техніки

Про це повідомляє пресслужба канадського міністерства оборони з покликанням на заяву міністерки Аніти Ананд.

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Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо у листопаді 2022 року, зазначають у відомстві.

«Сьогоднішня передача броньованих машин демонструє нашу постійну відданість безпеці українського народу», – цитують на сайті главу міноборони Канади Аніту Ананд.

БТР Senator – це транспортні засоби безпеки, які легко маневрені та адаптовані. Вони є найсучаснішими та найкращими у своєму класі технології, йдеться на офіційному сайті міністерства.

На такі бронемашини можна легко встановити зброю. За допомогою «Сенаторів» можна безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію. Броня транспортних засобів допоможе захистити війська, коли вони не зможуть уникнути небезпеки, повідомили в Міноборони Канади.

🔻 Сьогодні, 18 січня, глава Міноборони Канади прибула в Київ та провела зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.