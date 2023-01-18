ІЗ ВДЯЧНІСТЮ ДО ДЖОНСОНА

Кличко вручив Борису Джонсону відзнаку «Почесний громадянин міста Києва»

Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії © AP - Matt Dunham

Автор тексту: Тетяна Цуркану

Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Саму ж нагороду Віталій Кличко привіз зараз з собою до швейцарського Давосу, де проходив Всесвітній економічний форум. Її вручення відбулось в Українському домі.