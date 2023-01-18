Кличко вручив Борису Джонсону відзнаку «Почесний громадянин міста Києва»
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Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Саму ж нагороду Віталій Кличко привіз зараз з собою до швейцарського Давосу, де проходив Всесвітній економічний форум. Її вручення відбулось в Українському домі.
Про це міський голова Києва повідомив у Telegram.
«Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ», — зазначив Кличко.
🔻13 січня The Guardian повідомив, що Борис Джонсон планує вчетверте приїхати до Києва
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