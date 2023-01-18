Кличко обговорив у Давосі із президенткою ЄБРР подальшу співпрацю Києва із банком

ДОПОМОГА ЄБРР

Мер Києва Віталій Кличко обговорив із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо співпрацю банку з Києвом.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко обговорив із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом банку Юргеном Рігтерінком фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці.

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У своєму Telegram-каналі Кличко зазначив, що зараз у столиці України вже реалізують спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку декілька великих і важливих проектів.

«Йдеться про фінансування закупівлі Києвом вагонів метро – на 50 млн євро. Допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу – загальна сума проекту 140 млн євро. Закупівлю трамваїв на 60 млн євро», — розповів Кличко.

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Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо © Віталій Кличко / Telegram

Крім того, 60 мільйонів євро ЄБРР виділить на ремонт мосту метро через Дніпро.

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«Усі проекти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну!» – наголосив Кличко.

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