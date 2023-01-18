Крим і Донбас — це Україна. Ми не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну — Вучич

ПОЗИЦІЯ СЕРБІЇ

Александар Вучич зазначив, що Сербія далеко не у всьому підтримує Кремль.

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Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

«Ми не завжди в захваті від деяких їхніх позицій. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне рішення або більшість рішень, які надходять з Кремля», — підкреслив Вучич.

Він також висловив свою думку, що найгірше у війні Росії проти україни «ще попереду», так як обидві країни все більше занурюються у конфлікт.

🔻17 січня Вучич закликав припинити вербувати сербів на війну проти України

🔻 31 грудня ПВК «Вагнера» заявила про відкриття представництва у Сербії. Президент країни тоді зазначив, що групі нема чого робити в країні.

🔻 30 грудня 2022 року Президент Сербії зазначив, що Белград не запровадить обмеження проти Москви, доки інтереси країни не опиняться під загрозою