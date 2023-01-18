Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Про відправку нової партії військової допомоги Україні від Латвії, повідомили на сайті міністерства оборони країни.

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У відомстві зазначили, що міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце цього тижня відвідала Україну з робочим візитом, де зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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Під час зустрічі Мурніеце підтвердила непохитну підтримку України від уряду та населення Латвії, а також розповіла про заплановану відправку нової партії військової підтримки для ЗСУ.

«Найближчим часом ми відправимо в Україну нові партії військової підтримки – зенітні ракети «Стінгер», вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. І цього року Латвія продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів Збройних Сил України. У планах – збільшити інтенсивність навчання та підготувати принаймні вдвічі більше українців, ніж у 2022 році», — зазначила вона.

У Міноборони Латвії також повідомили, що 20 січня, Мурніеце візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Німеччині. На заході планують узгодити подальшу допомогу Україні від союзників.

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Перед цим міністерка оборони зустрінеться з міністрами оборони Польщі, Естонії, Литви та Великої Британії.

«Метою цих зустрічей є обговорення геополітичної ситуації та координація заходів щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією», — додали у відомстві.

🔻10 січня міністр оборони Латвії Інара Мурніє повідомила, що країна Балтії може передати Україні нову партію ЗРК Stinger

🔻 У листопаді 2022 року армія Латвії передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати, про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Йдеться про дрони DJI Mavic 2 Enterprise, які українські військові використовують її для розвідки з повітря та коригування вогню.

🔻 Влітку 2022 року президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія надала Україні допомоги на третину свого військового бюджету. На той момент йшлося про суму близько 250 мільйонів євро.