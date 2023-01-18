МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах

версії трагедії

Про це в ефірі нацмарафону заявив Ігор Клименко, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України. А на позачерговому засіданні Уряд створили спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. В її складі: в.о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

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«Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому», — наголосив тимчасовий очільник МВС.

В Офісі генпрокурора заявили, що розглядають усі можливі версії, включно з диверсією.

«Але поки фахівці не зроблять свої висновки — жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину», — наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Місце падіння гвинтокрила © RFI

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Серед основних версій трагедії розглядають наступні:

🔻 порушення правил польоту;

🔻 технічна несправність гелікоптера;

🔻 умисні дії щодо знищення транспортного засобу.