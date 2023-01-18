Москва категорично не зацікавлена у мирі — МЗС України

ПРИКРИТТЯ ПЕРЕГОВОРАМИ

«Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні».

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Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на слова Лаврова. Міністр МЗС РФ на своїй пресконференції заявив, що «про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови» та назвав Формулу миру Зеленського «абсолютно безглуздою ініціативою».

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Крім того, він наголосив, що Росія готова розглянути пропозиції Заходу щодо війни в Україні, проте «їх не було».

В МЗС України наголошують — світові партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ. А Формула миру Зеленського отримала широку міжнародну підтримку.

«Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу», — зазначив Ніколенко.

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🔻 18 грудня Володимир Зеленський ініціював скликання Глобального саміту «Формули миру»

🔻 26 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна прагне до кінця лютого 2023 року провести саміт, який стосуватиметься запропонованої Києвом «Формули миру».