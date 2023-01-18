ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС

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Місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС
Місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС © РАЕС / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні.  

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Про це повідомив у Twitter гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.  

«Наші експерти залишатимуться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу в забезпеченні ядерної безпеки в ці надзвичайно складні часи», — написав він. 

Пресслужба Рівненської АЕС повідомила, що команда МАГАТЕ прибула на майданчик станції у складі експертів з тринадцяти країн світу на чолі з Гроссі

«Сподіваюся, постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС не дозволять країні-агресору порушувати стан безпеки та фізичного захисту електростанцій», — зазначив гендиректор РАЕС Павло Ковтонюк.

Місія МАГАТЕ підіймає прапор над Рівненською АЕС
Місія МАГАТЕ підіймає прапор над Рівненською АЕС © РАЕС / Facebook

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС 

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС 

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.

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