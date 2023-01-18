НАТО розширить бойові групи на східному фланзі

зміцнення оборони

Ця мета буде досягнута в найкоротші терміни. Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання військового комітету.

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Також представник Альянсу закликав партнерів збільшити виробництво техніки та боєприпасів як для України, так і для власного захисту.

🔻 13 січня пресслужба Північноатлантичного Альянсу повідомила, що НАТО розмістить літаки-розвідники AWACS у Румунії.

🔻 11 січня до Нідерландів прибули сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів.

🔻 11 січня під час візиту до Львова президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що питання членства України в НАТО не можна викреслювати з порядку денного.

🔻 10 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні. Та підкреслив, що країнам НАТО необхідно нарощувати виробництво обзроєння для допомоги Україні.