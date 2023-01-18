НАТО – це найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни — Зеленський

КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА

Про це український президент заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Реклама Читати продовження

«Гарантії безпеки — один з головних наших пріоритетів. Ми розуміємо, що на даний момент ми ще не там, на жаль, Росія це добре розуміє, і вони роблять все можливе, щоб нам не було легко приєднатися. Але ми на шляху до НАТО, тому що НАТО — це найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, для наших дітей», — наголосив Володимир Зеленський.

►Дивіться також: Союзники обіцяють Україні тривалу допомогу на тлі дискусій про мирний план Зеленського

Також український президент додав, що політичне завдання України зробити так, щоб політичні діячі по всьому світу тиснули на РФ, щоб вона припинила свою «криваву агресію».

► Останні новини за темою:

🔻 13 січня Володимир Зеленський заявив, що наступний саміт НАТО, який відбудеться 11 та 12 липня у Вільнюсі, може стати доленосним

🔻 21 грудня 2022 Президент Франції заявив, що швидкий вступ України до НАТО за нинішніх обставин — малоймовірний

🔻 30 вересня 2022 Україна подала заявку на вступ до НАТО.