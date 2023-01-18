ППО та озброєння для ЗСУ: Резніков розповів про основні пріоритети на Рамштайн

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Україна має три основні пріоритети на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу у Києві.

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Резніков зазначив, що один із головних пріоритетів України на майбутній зустрічі в форматі «Рамштайн», яка відбудеться 20 січня у Німеччині — це протиповітряна оборона.

«Ми вже отримуємо сучасні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot та інші, але нам потрібно більше, нам потрібно захистити кожне місто», — сказав міністр оборони України, повідомляє ЛІГА.net.

Другий пріоритет — це озброєння, яке необхідне ЗСУ для наступу та ефективної деокупації тимчасово захоплених РФ територій України. За словами Резнікова, мова йде про танки, гаубиці, боєприпаси та інше важке озброєння.

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Він додав, що третій важливий пункт — це підтримка системності постачання боєприпасів, а також обслуговування та ремонт пошкодженої техніки. Усе це необхідно для забезпечення міцності оборони України.

«Український характер витримує, а залізо — ні. Його потрібно ремонтувати, його потрібно обслуговувати, вирішувати питання постачання запасних частин тощо», — зазначив Резніков.

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