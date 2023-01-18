Президентка Молдови закликала допомогти Україні перемогти у війні

Допомога Україні у боротьбі із агресією РФ

Президентка Молдови Майя Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зазначила, що допомога Україні для перемоги у боротьбі із агресією РФ важлива, інакше «кожен буде у небезпеці», повідомляє NewsMaker.

Реклама Читати продовження

Санду зазначила, що небезпека від РФ і досі зберігається, а також додала, що «не бачить Росію найближчим часом демократичною країною».

Читайте також: Ракети РФ над Молдовою: чи будуть наслідки для Москви

«Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу та єдине рішення — об'єднатися. Так, це складно, але ми маємо допомогти Україні виграти цю війну, бо інакше кожен із нас буде у небезпеці», — наголосила вона.

Читайте також: У Молдові підірвали бойову частину ракети, яка впала біля кордону з Україною напередодні

Читайте також: Проросійські заворушення в Молдові. Кому це вигідно?

Також президентка Молдови розповіла, що її країна зараз стикнулась із енергетичною кризою, але Молдові вдається справляєтися із викликами, «у тому числі завдяки величезній допомозі, яку отримала від Євросоюзу та партнерів із розвитку».

Читайте також: У Молдові знову виявили уламки ракети — МВС країни

🔻12 грудня, після чергового ракетного обстрілу України президентка Молдови Мая Санду засудила напади Росії на українців, цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. А також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ.

🔻 На форумі в Давосі у травні 2022 року Україна була однією з центральних тем.

🔻17 січня президент Литви Гітанас Науседа на Всесвітньому економічному форумі заявив, що очікує, що липневий саміт НАТО допоможе Україні тісніше інтегруватися в Альянс

🔻17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму закликав ухвалити в ООН резолюції щодо спецтрибунал для РФ

🔻 17 січня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Варшава хоче відправити Києву близько 14 танків Leopard.