Президент та перша леді США висловили співчуття у зв’язку із трагедією в Броварах

СВІТ СПІВЧУВАЄ

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден висловили співчуття родинам усіх загиблих у трагічній аварії гелікоптера в Броварах на Київщині.

Реклама Читати продовження

Заяву президента та першої леді США опублікували на сайті Білого дому.

«Ми з Джилл висловлюємо наші найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній аварії гелікоптера в Україні сьогодні вранці, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців українського уряду. Наші серця також з десятками мирних жителів, які були вбиті або поранені, зокрема, дорогоцінними дітьми та їхніми родинами. Ми сумуємо разом із усіма, хто оплакує цю страшну трагедію», — йдеться у повідомлені.

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден © Jacob King / AP

Джо та Джилл Байдени також зазначили, що Денис Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні. А також працювали для захисту країни від російської агресії та робили важливу ​​роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій.

►Читайте також: Трагедія у Броварах: світ висловлює співчуття

«Реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжуватимемо шанувати цю спадщину шляхом зміцнення українських інституцій, і в нашому незмінному партнерстві з народом України підтримувати яскраве полум'я свободи. Сьогодні ми молимося за зцілення для поранених і розраду для тих, хто втратив близьких. Сполучені Штати підтримують народ України перед лицем цієї трагедії, і до тих пір, поки це буде потрібно», — додали Байдени.

►Читайте також: АВІАТРОЩА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС. ЩО ВІДОМО?

18 січня у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок падіння гвинтокрила загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

►Читайте також: Трагедія у Броварах: хто був на борту гелікоптера