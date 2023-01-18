Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні — Кулеба

ПОЛІТИЧНІ ІГРИ УГОРЩИНИ

Очільник МЗС України зазначив, що 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету. Адже він передбачає суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ. Крім того, у ньому йдеться про санкції проти Ірану.

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Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2023

Будапешт знову вимагає виключити зі списку наближених до Путіна олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова. Цю трійцю Угорщина намагалася врятувати від санкцій ще у вересні. Проте це зробити не вдалося через політичний тиск.

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Втім, тепер разом із вищеназваною трійкою Будапешт намагався виключити зі списку також сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михаїла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазепіна, його сина Нікіту Мазепіна, а також російських олігархів Григорія Березкіна і В'ячеслава Кантора.

Таку інформацію, покликаючись на дипломатичні джерела, повідомило Радіо Свобода.

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🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.

🔻 16 грудня ЄС ухвалив 9-й пакет санкцій проти РФ

🔻6 жовтня Європейським Союзом було схвалено 8-й пакет санкцій проти Росії