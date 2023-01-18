Росіяни сконцентрували сили на Бахмутському напрямку — Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Протягом доби армія РФ завдала 6 ракетних ударів по Україні, з яких 3 — по цивільних об’єктах у Куп’янську на Харківщині та Краматорську на Донеччині. Також росіяни завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі.

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Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку, пишуть у зведенні. На Авдіївському напрямку спроби наступи безуспішні, пишуть у зведенні. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Під Соледаром ЗСУ знищили російський літак Су-25. Всього українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження росіян та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, повідомляють у Генштабі. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження військ РФ, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Росіянам не вистачає колаборантів на місцях: через це для управління окупованими територіями вони змушені завозити чиновників з РФ, відзначають у Генштабі

З цієї ж причини спостерігається і нестача працівників у різних галузях: тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та окупованого Криму, зазначає військове керівництво.

🔻17 січня у Генштабі заявили, що РФ не відмовляється від своїх планів повністю захопити Донецьку область

🔻 16 січня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що всього на Бахмутському напрямку відбулися понад 250 обстрілів РФ та 38 бойових зіткнень.

🔻 15 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про бої за Соледар та уточнила, що ЗСУ відбили атаки росіян у районі міста.