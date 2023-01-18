Росія вже зазнала повного провалу у війні проти України — Шольц

ЗАЯВА ШОЛЬЦА

Олаф Шольц на Всесвітньому форумі у Давосі

«Україна успішно захищається та демонструє неабияку мужність», — зазначив бундесканцлер Німеччини під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Шольц підкреслив, що широкий міжнародний альянс на чолі з G7 надає Україні фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку. Він також додав, що Німеччина виділила минулого року понад 12 млрд євро.

«Щоб війна завершилася, російська агресія повинна зазнати поразки. Ми будемо продовжувати підтримувати України стільки, скільки необхідно», — зауважив Шольц.

Він також зазначив, що Берлін вже надав Києву системи ППО IRIS-T та Patriot, артилерію і БПМ, що стало «глибоким переломом у зовнішній політиці Німеччини».

IRIS-T © Timm Ziegenthaler

Patriot © AP

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