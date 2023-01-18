росія атакує мирне населення

РФ атакувала Донеччину: 2 поранених

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РФ атакувала Донеччину: 2 поранених
РФ атакувала Донеччину: 2 поранених © Павло Кириленко/Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара
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У ніч проти 18 січня росіяни продовжували завдавати ударів по різних ділянках фронту.

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Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку під російський вогонь потрапили три громади – Курахівська,  Очеретинська та Мар’їнська. В Орлівці пошкоджені 6 приватних будинків, у Кураховому – 3.

За словами Кириленка, на Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Також під обстріли потрапили Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на околицях Званівської громади, пише голова ОДА. У Лиманській громаді пошкоджений будинок у Тернах, зафіксовані майже 20 прильотів по Торському і Зарічному.

 

🔻 У ніч проти 18 січня РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину. Понад два десятки російських снарядів прилетіли у дві громади Нікопольського району – Марганецьку та Червоногригорівську.

🔻 17 січня росіяни атакували Херсонщину 102 рази: людина загинула.

🔻 У ніч проти 17 січня під обстріли РФ потрапили населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

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