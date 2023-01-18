росія атакує мирне населення

РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину

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РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину
РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину © Валентин Резніченко/Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара

Понад два десятки російських снарядів прилетіли у дві громади Нікопольського району – Марганецьку та Червоногригорівську.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Унаслідок атаки РФ пошкоджені будинки та лінії електропередач. Минулось без постраждалих.

🔻 У ніч проти 17 січня росіяни атакували Херсонщину 102 рази: людина загинула.

🔻 У ніч проти 17 січня під обстріли РФ потрапили населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

🔻 Росіяни 130 разів обстріляли Запорізьку область.

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