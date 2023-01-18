росія атакує мирне населення

РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину

РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину © Валентин Резніченко/Телеграм

Автор тексту: Олександра Стара

Понад два десятки російських снарядів прилетіли у дві громади Нікопольського району – Марганецьку та Червоногригорівську.