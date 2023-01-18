ДОПОМОГА ВІД США

США виділяють 125 млн доларів для допомоги ремонтним бригадам України

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Робітник електростанції намагається відновити збитки після російської атаки в центральній Україні
Робітник електростанції намагається відновити збитки після російської атаки в центральній Україні © AP - Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Ці кошти надаються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вони підуть на закупівлю резервної електроенергії для систем водопостачання та теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво необхідного енергетичного обладнання. 

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Про це оголосила адміністратор USAID Саманта Пауер під час зустрічі у Давосі з Оленою Зеленською, повідомляє Associated Press.  

Гроші будуть надані із додаткового фінансування України, схваленого Конгресом минулого місяця. 

Робітник електростанції проходить повз воронку, спричинену російською атакою в центральній Україні, четвер, 5 січня 2023 р.
Робітник електростанції проходить повз воронку, спричинену російською атакою в центральній Україні, четвер, 5 січня 2023 р. © AP - Evgeniy Maloletka
Працівники електростанції йдуть, щоб відновити пошкодження після російської атаки в центральній Україні, четвер, 5 січня 2023 р.
Працівники електростанції йдуть, щоб відновити пошкодження після російської атаки в центральній Україні, четвер, 5 січня 2023 р. © AP - Evgeniy Maloletka

🔻Наприкінці листопада USAID передало Україні 80 генераторів 

🔻2 листопада USAID виділили 55 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури України 

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