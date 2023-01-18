ДОПОМОГА ВІД США

США виділяють 125 млн доларів для допомоги ремонтним бригадам України

Робітник електростанції намагається відновити збитки після російської атаки в центральній Україні © AP - Evgeniy Maloletka

Автор тексту: Тетяна Цуркану 1 хв

Ці кошти надаються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вони підуть на закупівлю резервної електроенергії для систем водопостачання та теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво необхідного енергетичного обладнання.