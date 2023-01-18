США виділяють 125 млн доларів для допомоги ремонтним бригадам України
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Ці кошти надаються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вони підуть на закупівлю резервної електроенергії для систем водопостачання та теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво необхідного енергетичного обладнання.
Про це оголосила адміністратор USAID Саманта Пауер під час зустрічі у Давосі з Оленою Зеленською, повідомляє Associated Press.
Гроші будуть надані із додаткового фінансування України, схваленого Конгресом минулого місяця.
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