США відправлять Києву 300 000 снарядів, що наразі знаходяться в Ізраїлі

Постачання зброї і техніки

Український військовослужбовець готує артилерійські снаряди до стрільби з гармати Мста-Б по російських позиціях в Запорізькій області, Україна, 16 грудня 2022 року

Постачання здійснюють в рамках угоди між Вашингтоном та Єрусалимом.

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Про це повідомляє The New York Times.

Приблизно половину артилерійських снарядів уже переправлено до Європи і незабаром їх доставлять в Україну через Польщу.

Боєприпаси калібру 155 мм зберігались на військовому складі Сполучених Штатів в Ізраїлі. Снаряди були призначені для використання американськими військовими в конфліктах на Близькому Сході.

🔻 5 січня Норвегія надіслала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм