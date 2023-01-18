Постачання зброї і техніки
США відправлять Києву 300 000 снарядів, що наразі знаходяться в Ізраїлі
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Постачання здійснюють в рамках угоди між Вашингтоном та Єрусалимом.
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Про це повідомляє The New York Times.
Приблизно половину артилерійських снарядів уже переправлено до Європи і незабаром їх доставлять в Україну через Польщу.
Боєприпаси калібру 155 мм зберігались на військовому складі Сполучених Штатів в Ізраїлі. Снаряди були призначені для використання американськими військовими в конфліктах на Близькому Сході.
🔻 5 січня Норвегія надіслала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм