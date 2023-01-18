Тиха допомога: на початку повномасштабного вторгнення Болгарія таємно надавала Україні озброєння

ЦІЛКОМ ТАЄМНО

Через проросійські настрої болгарської еліти, керівництво країни на загал заявляло, що не буде надавати зброю Україні. Проте суттєво допомагало пальним та боєприпасами радянського калібру.

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Про це пише Welt.

«За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходили з Болгарії», — повідомив Пєтков Welt Кирил Пєтков.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він був на посаді премʼєр-міністра Болгарії. Він планує балатовуватися на наступних виборах, тому вирішив розказати про справжню роль Софії.

Крім того, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну і деякий час покривала до 40 % потреб воюючої країни. Про це повідомив ексміністр фінансів Асен Васильєв, який наразі разом з Пєтковим перебуває в опозиції.

Цю інформацію підтвердили в Уряді України.

«Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Володимир Зеленський послав мене за необхідними матеріалами», — зазначив виданню Дмитро Кулеба.

Втім доомовленість була про можливість закупати у болгарських постачальників усе необхідне. Постачання оплачували США та Велика Британія.

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