ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА

На тлі агресії РФ в Україні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Зеленський підкреслив, що кожна смерть — це результат війни Росії проти України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України у Давосі.

«Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається», — сказав він.

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Уранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок падіння гвинтокрила загинули міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За останніми даними, загинули 17 людей. Це найвище керівництво МВС та діти. Постраждали 14 людей, серед яких одна дитина.

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