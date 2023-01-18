Трагедія у Броварах: світ висловлює співчуття

світ співчуває

Уранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. За останніми даними, загинули 17 людей. Це найвище керівництво МВС та діти.

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Співчуття щодо трагедії у Броварах висловив Президент Польщі Анджей Дуда

«З великим сумом сприйняв звістку про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло кілька людей, у тому числі й представники керівництва МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв сьогодні», — написав лідер Польщі.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine's Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023

Гвинтокрил розбився у Бороварах REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Співчуття Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля

Він наголосив: це страшна трагедія, яка забрала багато життів, в тому числі дітей і міністра Монастирського, його заступника Єніна, держсекретаря Лубковича.

«Ми стоїмо з українським народом у цю скорботну хвилину та бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання», — додав Боррель.

The helicopter crash in #Brovary is a terrible tragedy, claiming many lives, including children and Minister Monastyrskyi, his deputy Yenin, State Secretary Lubkovich.



We stand with the Ukrainian people in this moment of grief and wish those injured a swift recovery. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 18, 2023

Уламки вертольоту впав біля житлового будинку REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Посол США в Україні відреагувала на трагедію в Броварах

«Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця – з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в МВС України», – написала Бріджит Брінк.

Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в @MVS_UA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 18, 2023

На місці падіння гвинтокрила AP - Efrem Lukatsky

Вражена трагічною загибеллю керівництва МВС та мирних жителів у Броварах — Мелінда Сіммонс

«Я добре знала і міністра Монастирського, і його першого заступника Єніна. Мої щирі співчуття їхнім родинам і нашим партнерам з українського уряду з приводу цієї втрати», — написала Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

Shocked at the tragic death of leadership of @MVS_UA as well as civilians, following a helicoper crash in Brovary. I knew well both Minister Monastyrsky & his First Deputy Yenin. My sincere condolences to their families and our Ukrainian government partners over this loss. pic.twitter.com/DD9CCMgmC1 — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 18, 2023

Ми приєднуємося до України у скорботі після трагічної аварії гелікоптера в Броварах — голова Європейської Ради Шарль Мішель

«Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих», — написав він.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Були чудовими партнерами та друзями — глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас про загиблих керівників міністерства внутрішніх справ

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023

Співчуття від глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса

My deepest condolences to the families of Denys Monastyrsky and the other innocent victims of yet another tragedy in Ukraine. #StandWithUkraine — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 18, 2023

Щирі співчуття висловила Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023