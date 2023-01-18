світ співчуває

Трагедія у Броварах: світ висловлює співчуття

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Трагедія у Броварах
Трагедія у Броварах AP - Daniel Cole
Автор тексту: Наталія Ряба
2 хв

Уранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. За останніми даними, загинули 17 людей. Це найвище керівництво МВС та діти.  

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Співчуття щодо трагедії у Броварах висловив Президент Польщі Анджей Дуда

«З великим сумом сприйняв звістку про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло кілька людей, у тому числі й представники керівництва МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв сьогодні», — написав лідер Польщі.

Гвинтокрил розбився у Бороварах
Гвинтокрил розбився у Бороварах REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Співчуття Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля

 

Він наголосив: це страшна трагедія, яка забрала багато життів, в тому числі дітей і міністра Монастирського, його заступника Єніна, держсекретаря Лубковича. 

«Ми стоїмо з українським народом у цю скорботну хвилину та бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання», — додав Боррель.

Уламки вертольоту впав біля житлового будинку
Уламки вертольоту впав біля житлового будинку REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Посол США в Україні відреагувала на трагедію в Броварах

 

«Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця – з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в МВС України», – написала Бріджит Брінк.

На місці падіння гвинтокрила
На місці падіння гвинтокрила AP - Efrem Lukatsky

Вражена трагічною загибеллю керівництва МВС та мирних жителів у Броварах — Мелінда Сіммонс 

 

«Я добре знала і міністра Монастирського, і його першого заступника Єніна. Мої щирі співчуття їхнім родинам і нашим партнерам з українського уряду з приводу цієї втрати», — написала Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

Ми приєднуємося до України у скорботі після трагічної аварії гелікоптера в Броварах — голова Європейської Ради Шарль Мішель

«Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих», — написав він.

Були чудовими партнерами та друзями — глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас про загиблих керівників міністерства внутрішніх справ 

Співчуття від глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса

Щирі співчуття висловила Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії 

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