Трагедія у Броварах: 14 загиблих, серед яких одна дитина

ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ

У ДСНС уточнили інформацію щодо жертв авіатрощі.

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Після проведення ідентифікації рятувальники повідомили про меншу кількість загиблих, ніж повідомляли раніше. У ДСНС уточнили, що йдеться про 14 загиблих. Серед них — одна дитина. Раніше йшла мова про 17 загиблих, у тому числі, чотирьох дітей.

Також у ДСНС підкреслили, що загинули всі 9-ро осіб, що були на борту вертольоту.

Травмовано 25 осіб, з них 11 дітей. Їх госпіталізовано.

Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.

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