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Трагедія у Броварах: 14 загиблих, серед яких одна дитина

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Місце падіння вертольоту
Місце падіння вертольоту © Національна поліція України
Автор тексту: Наталія Ряба

У ДСНС уточнили інформацію щодо жертв авіатрощі. 

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Після проведення ідентифікації рятувальники повідомили про меншу кількість загиблих, ніж повідомляли раніше. У ДСНС уточнили, що йдеться про 14 загиблих. Серед них — одна дитина. Раніше йшла мова про 17 загиблих, у тому числі, чотирьох дітей. 

Також у ДСНС підкреслили, що загинули всі 9-ро осіб, що були на борту вертольоту. 

Травмовано 25 осіб, з них 11 дітей. Їх госпіталізовано. 

Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.

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