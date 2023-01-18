Трагедія у Броварах: 14 загиблих, серед яких одна дитина
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У ДСНС уточнили інформацію щодо жертв авіатрощі.
Після проведення ідентифікації рятувальники повідомили про меншу кількість загиблих, ніж повідомляли раніше. У ДСНС уточнили, що йдеться про 14 загиблих. Серед них — одна дитина. Раніше йшла мова про 17 загиблих, у тому числі, чотирьох дітей.
Також у ДСНС підкреслили, що загинули всі 9-ро осіб, що були на борту вертольоту.
Травмовано 25 осіб, з них 11 дітей. Їх госпіталізовано.
Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.
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