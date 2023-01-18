росія атакує мирне населення
Удар РФ по Дніпру: 12 тіл невпізнані, 17 осіб вважаються зниклими безвісти
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Про це заявила радниця глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в ефірі нацмарафону.
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За останню добу кількість поранених зросла до 80, повідомили в ОВА. 25 людей залишаються в лікарнях, серед них 3 дітей.
Без даху над головою залишилися близько 400 осіб. 4 під’їзда будинку з 18 є непридатними для життя. Наразі є певні труднощі з відновленням водопостачання у квартири, проте більшість осель уже зі світлом і опаленням.