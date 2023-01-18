Україна закликала МАГАТЕ застосувати санкції до російського «Росатому» — Шмигаль

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі брифінгу в Києві

Прем’єр-міністр України також наголосив Рафаелю Гроссі на необхідності обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з РФ у ядерній сфері.

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Про це повідомили на офіційному сайті Уряду України.

«Портфель закордонних замовлень компанії «Росатом» становить ＄200 млрд. Впевнений, більшість цих коштів, у разі їх отримання, піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з росією у ядерній сфері», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі © Telegram / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр також наголосив на необхідності повного виведення російських військ та персоналу «Росатома» з території станції та повернення Запорізької АЕС під контроль України. За його словами, пан Гроссі запевнив, що МАГАТЕ ніколи не визнає РФ власницею ЗАЕС.

«Вперше в історії людства ядерні об’єкти стали елементом наступальної воєнної стратегії. Сьогодні я почув від пана Генерального директора запевнення у повній підтримці з боку МАГАТЕ наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі на Запорізькій АЕС», — заявив Шмигаль.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі © Telegram / Денис Шмигаль

Зі свого боку Рафаель Гроссі відзначив, що робота місії МАГАТЕ на українських АЕС тривати протягом воєнного часу та деякий час після нього, щоб відновити все, що було пошкоджено.

Прем’єр-міністр України також зазначив у Telegram, що сьогодні МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській.

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Вже найближчими днями представники МАГАТЕ мають розпочату місію на Хмельницькій АЕС.

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.