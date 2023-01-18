Україні терміново потрібно більше озброєння – Єврорада

підтримка союзників

Під час виступу у парламенті президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «особисто виступає за те, щоби надати Україні танки».

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«Уже майже рік Росія реалізовує стратегію руйнування й терору, намагаючись бомбами змусити українців підкоритися. Ми бачимо цей підхід у Бахмуті, у Соледарі, з останнього - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжують боротьбу. А ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти», – наголосив Шарль Мішель.

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🔻 17 січня стало відомо, що до «Леопардової коаліції» невдовзі приєднається Велика Британія.

🔻 17 січня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Варшава хоче відправити Києву близько 14 танків Leopard.

🔻 16 січня стало відомо, що Велика Британія надає рекордний пакет військової допомоги Україні.

🔻 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що окрім Польщі та Фінляндії ще три держави непублічно погодилися про передачу важкої бронетехніки Україні.