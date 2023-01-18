У Брюсселі відкрилося засідання найвищого військового органу НАТО: обговорюють підтримку України

САМІТ НАТО

У дводенному саміті беруть участь представники генеральних штабів 30 країн Альянсу, а також Швеції та Фінляндії. На засіданні також присутні військові союзники НАТО включно з Україною.

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Саміт очолює чинний голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер.

Сьогодні заплановано чотири сесії. На них обсудять попередні висновки та спостереження за ходом війни РФ проти України та прискорення впровадження кількох стратегічних концепцій НАТО.

На саміті також приділено увагу питанню стримування та оборони євроатлантичного регіону.

Програма другого дня саміту 19 січня також передбачає обговорення поточної підтримки України з боку НАТО, а також ситуації в Косово та Іраку.

«Ми маємо бути готові до довготривалої перспективи. 2023 рік буде непростим. І нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», — зазначив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

🔻 17 січня Президент Литви Гітанас Науседа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що у Литві очікують, що липневий саміт НАТО допоможе Україні тісніше інтегруватися в Альянс.

🔻 13 січня пресслужба Північноатлантичного Альянсу повідомила, що НАТО розмістить літаки-розвідники AWACS у Румунії.

🔻 13 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна де-факто вже є членом НАТО

🔻 10 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні. Та підкреслив, що країнам НАТО необхідно нарощувати виробництво обзроєння для допомоги Україні.