У Польщі очікують, що Європа надасть Києву до 100 танків

Постачання зброї і техніки

Про це на Всесвітньому економічному форумі повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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«Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцом і намагався переконати його передати більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС», – заявив очільник уряду Польщі у Давосі.

🔻 18 січня під час виступу у парламенті президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «особисто виступає за те, щоби надати Україні танки».

🔻 17 січня стало відомо, що до «Леопардової коаліції» невдовзі приєднається Велика Британія.

🔻 17 січня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Варшава хоче відправити Києву близько 14 танків Leopard.

🔻 16 січня стало відомо, що Велика Британія надає рекордний пакет військової допомоги Україні.

🔻 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що окрім Польщі та Фінляндії ще три держави непублічно погодилися про передачу важкої бронетехніки Україні.