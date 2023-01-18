У РФ готують нову хвилю мобілізації: під прицілом — москвичі

МОБІЛІЗАЦІЯ В РФ

У РФ готуються до чергової хвилі мобілізації

На підприємства столиці вже прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників. Ці заходи супроводжуються моральним тиском та залякуванням людей.

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Про це повідомляє ГУР МО.

У розвідці зазначають, що найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки від 40 до 55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Крім того, воєнкоми вербують мігрантів із колишніх республік СРСР. Чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонують підписати контракт на проходження служби. Після цього громадянство надають автоматично.

Підприємців змушують робити «добровільні» внески на користь армії. Інколи розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів.

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До того ж у Москві формуються групи «добровольців» для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів.

Вони повинні запобігати можливому скупченню людей, аби не допустити акції протесту. «Підозрілими» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

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