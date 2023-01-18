У Швеції завтра можуть оголосити про передачу Україні САУ Archer
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19 січня прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон проведуть пресконференцію, присвячену підтримці України.
Про це повідомляє Expressen.
У порядку денному завтрашнього засідання йдеться про те, що уряд має дати «доручення Збройним силам щодо підготовки передачі Україні артилерійських систем».
Україна може отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.
Завдяки тому, що французька Caesar і німецька PzH 2000 мають схожу конструкцію та систему управління з Archer, українські військові зможуть досить швидко її опанувати.
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🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна
🔻 16 листопада уряд Швеції оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 287 мільйонів доларів, який включає систему ППО. Цей пакет є більшим, ніж усі 8 попередніх пакетів військової допомоги узяті разом.